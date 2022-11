Tripulantes da TAP aprovam pré-aviso de greve para 8 e 9 de dezembro

Os tripulantes de cabina, representados pelo SNPVAC - Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil, aprovaram um pré-aviso de greve para os dias 8 e 9 de dezembro, sabe o Expresso. A reunião onde estão presentes mais de 300 tripulantes ainda decorre.

É uma decisão que vai contra os avisos da presidente da TAP e do ministro das Infraestruturas. Vieram ambos alertar para o risco que uma greve poderia representar para as contas da companhia, que teve lucro no terceiro trimestre.

“Uma greve seria um desastre para a TAP, para o país e para os contribuintes porque poria em risco todo o trabalho que foi feito e os bons resultados que apresentámos”, afirmou na quarta-feira, a presidente executiva da companhia, Christine Ourmières-Widener. Declarações que fez em reação ao facto de os tripulantes terem em cima da mesa a hipótese de avançarem para uma greve. Situação a verificar-se, apesar de para já ser apenas um pré-aviso de greve.

Já o ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, que se congratulou com o desempenho positivo da TAP no trimestre do verão, por abrir “perspetivas muito interessantes” para o futuro, afirmou que uma greve seria “o pior que poderia acontecer”.



Notícia em atualização.