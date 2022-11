Travão na atualização das rendas gera vaga de despejos

O travão imposto ao aumento das rendas está a acelerar os despejos, com os proprietários a oporem-se à renovação de contratos e os inquilinos incapazes de renegociarem as rendas pelos valores pedidos. Só no terceiro trimestre, as rendas cresceram 10% nos novos contratos, de acordo com a base de dados Confidencial Imobiliário, que não estão abrangidos pelo travão de 2% imposto pelo Governo ao aumento das rendas.

Vasco Brasão, da Rés do Chão, Associação pelo Direito à Habitação, diz que “nos últimos dias” foi confrontado com 15 situações de despejo por falta de pagamento das rendas. Um cenário recorrente em famílias que “não conseguem pagar rendas mais altas”. Em Lisboa haverá “800 famílias em risco de despejo”, alerta aquele dirigente. Pessoas a quem “foi imposta a renovação do contrato por valores de renda mais altos e que não os conseguem suportar”, complementa Vasco Brasão.