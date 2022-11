Galp vai instalar baterias na sua primeira central solar em Portugal

A Galp está a preparar um projeto piloto com armazenagem de energia na sua primeira central solar fotovoltaica em Portugal, em Alcoutim. A empresa deverá instalar as baterias naquele parque algarvio no terceiro trimestre do próximo ano, avançaram os responsáveis da Galp ao Expresso durante a Web Summit.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler