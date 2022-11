Após buscas na sua residência, Manuel Pinho acusa procuradores de "manobra de diversão" e "bullying"

O antigo ministro da Economia Manuel Pinho, cuja residência, em Braga, voltou a ser alvo de buscas esta quinta-feira, qualificou a ação do Ministério Público, acompanhada pela Polícia Judiciária, como uma “manobra de diversão” e uma espécie de bullying, segundo declarações por escrito ao Expresso do ex-governante, que está indiciado, no processo EDP, por suspeitas de corrupção e branqueamento de capitais. Nas buscas as autoridades apreenderam uma máquina de flippers, garrafas de vinho e tacos de golfe, entre outros bens.

