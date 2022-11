Sensei é a primeira a entrar no programa de aceleração da 'Fábrica de Unicórnios' de Moedas

A startup portuguesa Sensei é a primeira empresa a entrar no programa ‘Scaling Up Program’ da Unicorn Factory Lisboa, apresentado no final de outubro pelo presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas.

Este programa visa apoiar startups e scaleups e já tem as candidaturas abertas para a primeira edição, segundo anunciado esta quarta-feira na Web Summit. O programa é específico para startups que já tiveram um investimento “relevante e estão numa trajetória de crescimento rápido e a planear a expansão internacional”.

O objetivo é apoiar 20 startups por ano.

A Sensei é, assim, a primeira a entrar no programa. Esta é uma startup que cria experiências de lojas autónomas através do uso de inteligência artificial e desenvolve tecnologia para o retalho com base em visão computacional. Foi fundada em 2017 por Joana Rafael, Nuno Moutinho, Paulo Carreira e Vasco Portugal e já recebeu um investimento total de 6,1 milhões de euros, indica nota.

Agora, a empresa ambiciona entrar em cinco novos países e aumentar a sua equipa de 36 para 100 pessoas.

“Para a Sensei é muito importante este programa da Unicorn Factory Lisboa. Já participámos em vários programas de aceleração internacionais, e hoje temos a honra de ser a primeira empresa a juntar-se ao primeiro programa em Portugal focado em scaleups” disse, citada na nota, a cofundadora e diretora de operações Joana Rafael.

As candidaturas do programa estarão abertas até ao final do ano e o programa arranca no início de 2023.