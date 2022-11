Presidente da TAP diz que greve seria "um desastre" e "poria em risco os bons resultados" da empresa

A TAP teve um resultado líquido positivo de 111,3 milhões de euros no terceiro trimestre. Se irá ou não chegar ao lucro no final de 2022 a gestão não pode garantir, mas Gonçalo Pires, administrador financeiro, questionado sobre essa possibilidade, sublinhou que a companhia está a apresentar resultados melhores do que os planeados, nomeadamente ao nível das receitas.

“Uma greve seria um desastre para a TAP e para o país e para os contribuintes porque poria em risco todo o trabalho que foi feito e os bons resultados que apresentámos”, afirmou a presidente executiva da companhia, Chrisrine Ourmières-Widener, reagindo ao facto de os tripulantes terem em cima da mesa a hipótese de avançarem para uma greve.

O plano seguido pela TAP "é bom e é certo" e está a produzir resultados”, defendeu a presidente executiva da TAP, Christine Ourmières-Wiedener, afirmando que a indicação neste momento é que a procura vai manter-se elevada até ao final do ano.

"Foi um trimestre recorde para a companhia. Estamos a fazer tudo para melhorar o nosso desempenho", afirmou a gestora. E acrescentou: "Estamos a recuperar mais rapidamente que os nossos concorrentes, isso foi visível no terceiro trimestre".

Notícia em atualização.