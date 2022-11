Iberdrola conclui segunda central fotovoltaica no distrito de Setúbal

A Iberdrola concluiu a construção da central fotovoltaica Conde, em Palmela, distrito de Setúbal, com 13,5 megawatts (MW) de potência instalada e um investimento de 11 milhões de euros, anunciou esta quarta-feira a empresa.

A instalação, que "evitará a emissão para a atmosfera de seis mil toneladas de CO2/ano [dióxido de carbono/ano], conta com 25.000 módulos solares que produzirão energia limpa e competitiva para suprir o consumo anual de 5.000 residências", explica a Iberdrola, em comunicado.

A empresa acrescenta que o projeto envolveu "um investimento de cerca de 11 milhões de euros e criou cerca de 100 postos de trabalho, maioritariamente locais".

Esta é a segunda instalação fotovoltaica da empresa em Portugal, depois da central de Algeruz II, também no distrito de Setúbal, com capacidade de 27 MW e já em funcionamento desde agosto.

Os dois parques fotovoltaicos pertencem ao lote obtido pela Iberdrola no leilão público realizado em 2019, no qual ficou com sete projetos, fazendo parte deste lote as centrais solares de Alcochete I e II, em construção e com 45,6 MW de potência conjunta, resultado de um investimento de 38 milhões de euros.

Segundo a Iberdrola, estes parques "terão módulos solares bifaciais, que aumentam a produção de energia até 30% em relação às placas tradicionais, pois os dois lados do painel absorvem a energia do sol".

Devido às suas características, quando entrarem em funcionamento, Alcochete I e II "poderão fornecer energia verde para satisfazer as necessidades do consumo anual de 26.400 lares, número superior à população total do concelho de Alcochete", especifica a empresa.

O lote obtido pela Iberdrola completa-se com os projetos Montechoro I e II, em Albufeira, com 36,5 MW, e no Carregado, Alenquer, com 64 MW, em fase de obtenção da licença de construção.

Quando todas essas instalações entrarem em operação, a Iberdrola terá 187 MW fotovoltaicos em Portugal.

A Iberdrola recorda também ter "um amplo portfólio para desenvolver 2.000 MW fotovoltaicos em diferentes pontos do país nos próximos anos", que inclui a construção de um complexo eólico ligado à central hidroelétrica que a empresa inaugurou no Alto Tâmega.

A gigabateria do Tâmega, a maior iniciativa de energia limpa da história recente do país, conta com três barragens e três centrais (Gouvães, Daivões e Alto Tâmega) com uma capacidade conjunta de 1.158 MW, sendo capaz de armazenar a energia consumida num dia por 11 milhões de pessoas.

A Iberdrola opera 92 MW de energia eólica em Portugal, divididos em três parques: Catefica, no concelho de Torres Vedras, com 18 MW; Alto do Monção, em Mortágua e Tondela, com 32 MW; e Serra do Alvão, em Ribeira de Pena, com 42 MW, que juntos produzem 200 GWh por ano, o equivalente à energia elétrica consumida por 35 mil residências.