EUA: Fed deverá anunciar nova subida das taxas de juro

A Reserva Federal norte-americana conclui esta quarta-feira a sua reunião de política monetária, sendo esperado o anúncio de um novo aumento das suas taxas diretoras, com os investidores a apontarem para uma subida de 75 pontos base. O objetivo é controlar a inflação. O Banco Central Europeu tem estado a seguir a tendência de subida norte-americana.

A concretizar-se, este será o sexto aumento consecutivo desde março, com o objetivo de pressionar a inflação, que em setembro ficou estável nos 6,2%, em termos homólogos.

Se na quarta-feira se confirmar novo aumento de 75 pontos, a taxa de juro oficial avançará para um intervalo entre 3,75% e 4%, o valor mais elevado desde 2007.

Na reunião anterior, realizada em setembro, o presidente da Fed, Jerome Powell, sinalizou que “outros aumentos adicionais serão necessários em 2022" face a uma inflação que tem continuado elevada e se revela persistente.

Dados divulgados esta terça-feira sobre as ofertas de emprego vieram adensar as preocupações dos mercados de que a Fed precisará de manter a pressão sobre a inflação com novas subidas dos juros.

Segundo os dados do Departamento do Trabalho, os empregadores publicaram 10,7 milhões de ofertas de emprego em setembro.

O número supera os 10,2 milhões de agosto e também as expectativas dos analistas que apontavam para que o número caísse para um patamar inferior aos 10 milhões, pela primeira vez desde junho de 2021.

Criada em 1913, a Fed funciona como um banco central nos Estados Unidos. O seu órgão principal é o Conselho de Governadores, formado por sete membros indicados pelo Presidente norte-americano e confirmados pelo Senado. Há ainda 12 bancos regionais do Sistema da Reserva Federal.