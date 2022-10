Presidente do BCP avisa clientes (e Governo) que ajudas a quem tem crédito para a casa não podem ser almoços grátis

O presidente executivo do BCP, Miguel Maya, deixou um aviso aos clientes e ao Governo sobre o diploma que vai definir as ajudas no crédito à habitação para limitar os efeitos do atual enquadramento económico e de subida de taxas de juro: não há almoços grátis. Ao pedir reestruturação, haverá consequências.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler