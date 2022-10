Instagram está com problemas: utilizadores perdem seguidores, fotos ou até a conta

A rede social Instagram, que pertence à Meta (dona do Facebook e da plataforma Whatsapp), está a apresentar problemas para centenas de utilizadores em Portugal - e para milhares pelo mundo fora, segundo a imprensa internacional - de acordo com as queixas apresentadas esta segunda-feira, pela hora de almoço, na página DownDetector.

O site DownDetector, que acompanha a indisponibilidade dos serviços digitais tendo em conta a informação partilhada pelos próprios utilizadores, dá conta de mais de 600 queixas em Portugal desde aproximadamente as 12h55 desta segunda-feira.

A página tem também um mapa onde é possível verificar que as falhas chegaram a Portugal, sendo a maioria registada nas duas maiores cidades do país, Lisboa e Porto.

Olhando para os comentários da plataforma, vários utilizadores queixam-se de ter perdido seguidores, fotos, ou ficado sem a sua conta na rede social.

As queixas também chegaram ao Twitter. Alguns utilizadores partilharam o printscreen da sua conta bloqueada pelo Instagram.

A própria rede social já reconheceu, no Twitter, que se encontra com problemas e diz estar a “analisar” e “pede desculpas pelo transtorno”.

Os problemas não aconteceram apenas em Portugal. Há relatos na imprensa brasileira, italiana, britânica, e de outros países. Segundo o DownDetector, nestes países já houve mais de 1500, 4600 e 2400 queixas, respetivamente.