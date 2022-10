Crescimento do PIB da zona euro e da União Europeia no terceiro trimestre abranda para 0,2%

A União Europeia (UE) e a zona euro registaram a mesma taxa de crescimento, 0,2%, no terceiro trimestre, face ao trimestre anterior, de acordo com a estimativa rápida do Eurostat, divulgada esta segunda-feira, 21 de outubro, indicando a progressiva perda de dinamismo das economias do Velho Continente numa época de recordes na taxa de inflação e de aumentos acelerados nas taxas de juro.

O produto interno bruto (PIB) sazonalmente ajustado cresceu 0,2% tanto na zona euro como nos 27 países da UE nos meses de julho, agosto e setembro.

No segundo trimestre, a zona euro tinha registado um crescimento de 0,8%, ao passo que o PIB dos países da UE tinha crescido 0,7%.



Portugal foi o terceiro país entre os 11 países da UE com dados disponíveis com maior taxa de crescimento em cadeia, de 0,4%, empatando com a Lituânia. Apenas a Suécia e a Itália tiveram variações maiores, com crescimentos de 0,7% e 0,5% no terceiro trimestre face ao anterior.

Do outro lado da tabela, a Letónia foi o país que registou a taxa de crescimento mais negativa, com -1,7%, seguida da Áustria e da Bélgica, ambos com -0,1%.

Face ao terceiro trimestre de 2021, as economias da zona euro e da UE cresceram 2,1% e 2,4%, respetivamente.

No segundo trimestre, o PIB sazonalmente ajustado crescera, face ao segundo trimestre do ano passado, 4,3% tanto na zona euro como nos 27.

Portugal registou uma variação homóloga positiva de 4,9%, a maior entre os países com dados disponíveis para o terceiro trimestre. No segundo trimestre, a variação homóloga para a economia portuguesa fora de 7,4%.