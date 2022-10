Ações, certificados, depósitos: no mundo dos produtos financeiros, sabe onde colocar o seu dinheiro?

Antes da pandemia, havia uma certa normalidade nos mercados financeiros, mas a covid-19 veio mudar tudo e a guerra na Ucrânia veio agravar a situação. A inflação atinge máximos, os juros sobem sem parar, os mercados perderam valor. Perante esta situação, onde deve o consumidor colocar o seu dinheiro? No âmbito do Dia Mundial da Poupança, o Expresso falou com alguns especialistas. E a resposta é sempre a mesma: depende. Depende dos objetivos de cada pessoa, do seu perfil de investidor, da sua capacidade de suportar risco (no fundo, se tem ‘estômago’ para perdas na carteira), da sua idade - um conjunto de fatores que fazem com que os especialistas não possam dar recomendações específicas para todos ao mesmo tempo. Afinal, cada caso é um caso.

