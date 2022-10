Interesse da Air France na TAP remonta a 2021 mas só agora foi assumido

O presidente da Air France, Ben Smith, assumiu na sexta-feira que poderá estar interessado na TAP. É a primeira transportadora a assumir publicamente o interesse na companhia portuguesa. A Lufthansa e a AIG, grupo que junta a espanhola Ibéria e a British Airways, que também estão na corrida, ainda não o fizeram.

Não é novidade que a transportadora francesa, que tem uma parceria com a holandesa KLM, está interessada na TAP, o Expresso já o tinha noticiado em dezembro de 2021, mas a manifestação pública só aconteceu agora.

O grupo está "muito familiarizado com a Península Ibérica" e a TAP poderia ser "uma outra opção", disse o presidente executivo da Air France KLM na conferência de imprensa da apresentação dos resultados do terceiro trimestre de 2023, citado pelo “Eco”.

A Air France/KLM tem estado a negociar a entrada no capital da ITA, companhia italiana criada após a falência da Alitalia - um dossiê que ficou em suspenso com os resultados das últimas eleições em Itália, que deram a vitória ao partido de extrema direita Fratelli d´Itália, liderado por Giorgia Meloni.

O interesse da Air France/KLM fez-se sentir já depois da TAP ter comprado a participação do norte-americano. David Neeleman chegou a negociar a venda de uma participação minoritária da TAP à Lufthansa, e nessa altura o grupo franco-holandês não estava na equação.

Curiosamente, não é a primeira vez que a Air France equaciona entrar no capital da TAP. Fê-lo no início do anos noventa, antes da companhia portuguesa ter decidido avançar para a SwissAir, uma parceria que acabou por falhar. E que arrumou por longos anos o interesse do governo português em privatizar a TAP ou integrá-la num grupo.

O grupo franco-holandês è composto por três companhias áreas: Air France, KLM (juntaram -se em 2005) e a Transavia. Tem 537 aviões e transportou 45 mil passageiros em 2021. Voa para a 117 países em 300 destinos.

Tem hub em Paris-Charles de Gaulle e em Amesterdão-Schiphol. Pertence à aliança Sky Team. Tem 71 mil empregados. Tinha 14,3 mil milhões de receitas em 2021 e 3,2 mil milhões de prejuízos. Tem como acionistas o estado francês (28,6%), o estado holandês (9,3%), a CMA GSM (9%), China Eastern Airlines (4,7%) e a Delta Airlines (2,9%). Os trabalhadores detém 12%.

Quem quer casar com a TAP?

A 29 de setembro, vinte dias depois do Expresso ter noticiado que o Governo queria acelerar a privatização da TAP, o primeiro-ministro, afirmou que o Estado queria concluir o processo em 12 meses.

Apesar de o processo não estar formalizado, os potenciais candidatos começam a posicionar-se. Os candidatos mais relevantes são, como tem sido noticiado a Lufthansa, a Air France/KLM e a IAG.

Verdadeiros gigantes ao lado da companhia aérea portuguesa, uma das poucas que se mantém fora dos grandes grupos europeus. A diferença é grande desde logo ao nível da frota, mas também das receitas e do número de passageiros transportados.

As candidatas favoritas Lufthansa e Air France/KLM são entre sete e cinco vezes maiores que a TAP ao nível da frota - o grupo liderado pela companhia alemã tem 713 aviões, mais 176 aeronaves que a sua rival franco-holandesa.

A IAG, grupo que junta a Iberia, a British Airways e a Aer Lingus, tem uma frota mais pequena que os dois grupos concorrentes, mas a curta distância da Air France/KLM, estes têm 537 aviões, e os primeiros 531.

A nível de receitas a diferença é bastante significativa, a TAP é dez vezes mais pequena que o grupo Lufthansa e Air France/KLM e seis vezes menor do que a IAG. Valores que espelham os passageiros transportados, cuja ordem de grandeza também é de dez vezes. Os números são relativos a 2021, ainda distantes dos números pré-covid, em que o maior grupo europeu, a Lufthansa transportava 145 milhões de passageiros tinha vendas de 36,4 mil milhões. Ano em que o grupo Air France/KML transportou 104 milhões de pessoas em 2019, e a IAG 118 milhões passageiros.

Todos eles encolheram, mas continuam gigantes ao pé da TAP, que em 2019, um ano de enorme crescimento, transportou 17 milhões de passageiros e tinha de receitas 3,3 mil milhões - em 2021 as receitas da transportadora portuguesa eram 1,388 mil milhões e o número de passageiros transportados 5,8 milhões.

Ainda a lamber as feridas da pandemia, e com um inverno muito cinzento pela frente, com a pressão inflacionista e os custos dos combustíveis em máximos, as companhias áreas estão atentas aos movimentos de consolidação. E a TAP dada a localização priveligiada do hub de Lisboa e forte presença no Brasil, é algo os grandes grupos europeus não querem perder para a concorrência.

Todos têm mercados internos mais fortes e maior capilaridade, mas cobiçam a TAP pelo seu posicionamento geográfico e as ligações ao Brasil, a África e aos EUA, que podem ser complementares para as estruturas que têm.

A escolha, por parte da TAP, tem de ser pensada estrategicamente, a TAP não se pode deixar anular, nem fragilizar o hub, e um passo na direção errada pode ser fatal, alertam especialistas do setor.

A TAP, já reconheceu várias vezes o ministro Pedro Nuno Santos, não vai conseguir sobreviver muito mais tempo sozinha - a aviação é um negócio cuja rentabilidade assenta na escala, logo é preciso ter dimensão.

Vem de trás o interesse da Lufthansa, remonta ao tempo do acionista norte-americano David Neeleman. A Air France/KLM é um interesse declarado mais recente, e acentou-se com a entrada da nova presidente, Christine Ourmières-Widener. A Iberia, embora tenha estado distanciada nos últimos anos, tem sempre a TAP na sua mira.

Air France/KLM ou Lufthansa, eis a questão



Entre as favoritas continua a alemã Lufthansa e o grupo que junta a francesa Air France e a holandesa KLM. Se o grupo liderado pelos franceses e holandeses tem ganho adeptos dentro do governo e da TAP é por que a lógica de fusão é manter as empresas autónomas, e havendo uma certa tensão entre a gestão da Air France e da KLM, a companhia portuguesa poderia funcionar como árbrito, também é verdade que a TAP seria o elo mais frágil desta aliança, que tem também como acionista a norte-americana Delta, que no último verão fez uma grande aposta no mercado português.

O favoritismo dentro do governo vai saltitando entre a Lufthansa e a Air France/KLM, mas não será apenas o Executivo a escolher, as circunstâncias a vontade dos candidatos também pesam. E há um dado novo na equação - a privação da ITA, a antiga Alitália.

As peças do xadrez estão a mexer-se, e os grandes grupos, sabe o Expresso, não têm estado parados. A Lufthansa, que estudou a possibilidade de se tornar acionista maioritária da TAP quando o norte-americano David Neeleman era acionista, - e chegou mesmo a atribuir-lhe um valor de mil milhões de euros -, mantém-se em jogo. E como já devolveu ao Estado as ajudas públicas dadas no âmbito da Covid, pode avançar para a compra da TAP a qualquer momento.

A gigante alemã foi durante algum tempo um dos parceiros preferidos do Governo - António Costa e Pedro Nuno Santos nunca o esconderam, e deixaram inclusive essa mensagem em Bruxelas no âmbito das negociações com a Direção Geral da Concorrência (DG Comp).