“O pássaro foi libertado”: o que esperar do Twitter na gaiola de Musk

Na quinta-feira, o empresário Elon Musk entrou pela sede do Twitter, em São Francisco, EUA, com um lavatório nas mãos, e às primeiras horas de sexta-feira já se conheciam os primeiros efeitos da metafórica ação de limpeza: segundo o Financial Times, o diretor executivo Parag Agrawal, o diretor financeiro Ned Segal e o diretor com a pasta jurídica Vijaya Gadde foram demitidos e a negociação das ações do Twitter ficou suspensa. Depois de provocações, negociações e ameaças de tribunal, Elon Musk, o homem que se tornou o homem mais rico do mundo ao leme de Tesla e SpaceX, fechou a compra do Twitter por 44 mil milhões de dólares (44,24 mil milhões de euros).

