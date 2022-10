Numa Europa cheia de gás, o futuro “corredor verde” gera dúvidas

A cerca de 20 quilómetros ao largo de Cádis, no Sul de Espanha, estavam esta quarta-feira ancorados nada menos que nove navios de gás natural liquefeito (GNL). Segundo a plataforma Marine Traffic, vários deles, como o “Palu LNG”, o “Vivit Americas LNG”, o “Orion Sun” e o “Hellas Athina”, estão parados sem destino definido, à espera de ordens para rumar a um terminal onde possam descarregar o gás. O problema: a capacidade de armazenamento em Espanha está já ocupada em 90%. Em Portugal os dados da REN — Redes Energéticas Nacionais mostram que o armazenamento subterrâneo na região de Pombal está completamente cheio, e o terminal da REN em Sines está a quase a 80% da sua capacidade: o espaço que resta não chega para o volume que em média cada navio de GNL transporta.

É neste cenário de uma Península Ibérica incapaz de receber mais gás para armazenar que o preço deste combustível tem permanecido em níveis especialmente baixos. A cotação no Mibgás (mercado ibérico de gás) tem andado nos últimos dias abaixo dos €40 por megawatt hora (MWh), bem longe dos cerca de €100 por MWh que registava no início do mês. Também os contratos TTF (Title Transfer Facility), transacionados na Holanda e referência para a Europa em geral, têm sido negociados a preços bastante mais baixos nas últimas semanas. Na segunda-feira caíram para menos de €100 por MWh, um valor muito inferior ao pico de €350 por MWh de 26 de agosto.