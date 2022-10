Shell mais do que duplica lucro nos primeiros nove meses do ano

A multinacional petrolífera Shell obteve um resultado líquido ajustado de 30 mil milhões de dólares (29,9 mil milhões de euros) nos primeiros nove meses deste ano, mais do que duplicando os ganhos de 12,9 mil milhões de dólares do mesmo período do ano passado.

Em comunicado divulgado esta quinta-feira a Shell indicou ainda que o resultado ajustado do terceiro trimestre ascendeu a 9,45 mil milhões de dólares (9,43 mil milhões de euros), mais 18% do que no segundo trimestre, e mais do dobro dos ganhos registados no mesmo trimestre de 2021.

O resultado contabilístico (incluindo todos os impactos, incluindo de fatores extraordinários) foi de 6,47 mil milhões de dólares no terceiro trimestre e 31,9 mil milhões de dólares no conjunto dos nove meses.

A petrolífera explica que a descida do lucro entre o segundo e o terceiro trimestres é explicada por menos ganhos na otimização do comércio de gás natural liquefeito (GNL), margens de refinação mais baixas e custos operacionais mais elevados.

As contas do terceiro trimestre são ainda afetadas por imparidades e ajustes no justo valor dos derivados sobre matérias-primas no montante de 1,4 mil milhões de dólares (1,39 mil milhões de euros).

Na apresentação dos resultados a Shell anunciou ainda um novo programa de recompra de ações aos seus investidores no valor de 4 mil milhões de dólares (3,99 mil milhões de euros).

“Estamos a apresentar resultados robustos num contexto de volatilidade contínua nos mercados globais de energia”, comentou o presidente executivo da Shell, Ben van Beurden, no comunicado de resultados, sublinhando que a empresa vem fazendo um “investimento disciplinado”, ao mesmo tempo que se transforma a pensar num futuro de “baixo carbono”.