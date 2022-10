Banco Central Europeu sobe juros em 75 pontos-base

O Banco Central Europeu (BCE), na sua penúltima reunião de política monetária do ano, decidiu esta quinta-feira subir as taxas diretoras em 75 pontos-base (três quartos de ponto percentual). É a segunda vez na história do euro que aumenta os juros com esta dimensão, seguindo o ritmo de aperto monetário aplicado pela Reserva Federal norte-americana (Fed) desde junho. A taxa principal de financiamento subiu para 2% e a taxa de remuneração dos depósitos dos bancos comerciais no BCE aumentou para 1,5%.

Segundo o comunicado, “com este terceiro grande aumento consecutivo das taxas diretoras, o Conselho do BCE avançou consideravelmente com a eliminação da acomodação da política monetária”. O BCE reafirma que continuará a subir as taxas, pois "a inflação permanece demasiado elevada e continuará a ser superior ao ao objetivo [2%] do BCE durante um período prolongado".

No entanto, não antecipa a dimensão dos aumentos futuros. Mantém a estratégia de decidir reunião a reunião com base nos dados da conjuntura. A próxima reunião realiza-se a 15 de dezembro, e contará com a apresentação de novas projeções macroeconómicas. Nas previsões apresentadas em setembro, o BCE apontava para 2023 para um forte abrandamento do crescimento económico (0,9%) e a manutenção da inflação acima de 5%, bem acima do objetivo da política monetária (2%). Admitia inclusive um cenário alternativo de recessão na zona euro (-0,9%). Mesmo com esses riscos, o BCE reafirma a sua intenção de apertar a política monetária: o objetivo declarado é" reduzir o apoio à procura e prevenir o risco de uma persistente deslocação em sentido ascendente das expectativas de inflação"

Recorde-se que a equipa liderada por Christine Lagarde decidiu na reunião de 14 de setembro aumentar, pela primeira vez na história do euro, em 75 pontos-base as suas taxas diretoras. Desde janeiro de 1999, as decisões de aumento das taxas foram, na esmagadora maioria dos casos, ‘suaves’, de 25 pontos-base. Apenas três vezes, em novembro de 2004, junho de 2008 e junho de 2021 (quando iniciou o atual ciclo de subidas) os aumentos foram de 50 pontos-base, o máximo até setembro passado.

Mesmo depois desta subida para 2%, a taxa diretora principal do BCE continua muito abaixo dos juros fixados pela Fed (atualmente no intervalo entre 3% e 3,25%) ou pelo Banco do Canadá, que decidiu, esta semana, aumentar a taxa para 3,75%. Oito economias desenvolvidas registam juros dos bancos centrais acima do BCE. Em relação à Fed e ao Banco de Inglaterra, a distância ainda se vai ampliar mais depois das reuniões destes dois bancos centrais no começo de novembro.

