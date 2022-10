TAP contrata gestora da polaca Lot para dirigir tripulantes de cabina

Karolina Anna Machura Tiba, até agora diretora dos tripulantes de cabina da companhia polaca Lot, é um dos novos quadros de topo da TAP. A companhia aérea portuguesa confirma que a gestora vai entrar em funções em dezembro. Especialista em tripulações de cabina, a gestora vai “ajudar a DTC (Direção de Tripulantes de Cabina) a implementar o processo transformacional em curso”, confirmou ao Expresso fonte oficial da transportadora.

Karolina Anna Machura Tiba vai, ao que tudo indica, trabalhar ao lado de Monica Xavi, responsável pela gestão dos tripulantes de cabina da TAP, que reporta ao Departamento Operacional de Voo (DOV).

A gestora, segundo o seu perfil no LinkedIn, começou a sua carreira na aviação em 2001, ingressando na Lot, onde ficou um ano e meio. Depois, entre 2004 e 2018 trabalhou na Wizz Air (primeiro na Polónia e depois na Hungria). Em novembro de 2019 regressou à Lot, onde permaneceu até hoje.

Ricardo Penarroias, presidente do SNPVAC - Sindicato Nacional da Aviação Civil, confirma que foi informado da entrada de Karolina Anna Machura Tiba, mas desconhece com precisão que funções irá assumir. “Fomos informados de que vamos ter uma nova diretora com responsabilidades ligadas ao Pessoal Navegante de Cabina”, afirmou.

A entrada da nova diretora polaca ocorre num momento que o SNPVAC mantém um braço de ferro com a administração da TAP, por causa das negociações do novo acordo de empresa, e que tem marcada uma assembleia extraordinária, a 03 de novembro, com uma ameaça de greve em cima da mesa. O sindicato dos tripulantes considera a proposta de acordo “ultrajante” e vai dar luta.