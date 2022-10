Lucro do Deutsche Bank mais que triplica no terceiro trimestre

O Deutsche Bank lucrou 1,2 mil milhões de euros no terceiro trimestre do ano, mais do triplo do que em igual período do ano passado, ou, mais precisamente, um aumento de 277%.

Segundo anunciou esta quarta-feira, em comunicado, o resultado antes de impostos atingiu os 1,6 mil milhões de euros, mais 192% que no terceiro trimestre do ano passado e o melhor desempenho deste período desde 2006.

As receitas cresceram 15%, para 6918 milhões de euros. Por setor, as receitas na área da banca de empresas cresceram 25% para 1564 milhões de euros, ao passo que as receitas da banca de investimento aumentaram 6% para 2372 milhões de euros e as da banca privada 13% para 2268 milhões.

Já a gestão de ativos gerou receitas de 661 milhões de euros, mais 5% que no trimestre homólogo.

Segundo o comunicado, o aumento da receita reflete a subida dos juros, assim como das comissões bancárias. No caso da banca de investimento o banco alemão viu perdas devido à queda dos mercados financeiros, que foram depois compensadas pelos mercados emergentes.

No conjunto dos primeiros nove meses do ano as receitas cresceram 7%, para 20.895 milhões de euros e o lucro 68%, para 3,6 mil milhões.

“No terceiro trimestre e nos primeiros nove meses de 2022, entregamos os nossos melhores lucros em mais de uma década para estes dois períodos”, constantou Christian Sewing, presidente executivo do banco, acrescentando que o banco está “no bom caminho” para cumprir os objetivos de 2022.