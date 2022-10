Lucros da Novartis caem 21,4% nos primeiros nove meses do ano

A multinacional farmacêutica suíça Novartis registou um resultado líquido de 5489 milhões de dólares (5568 milhões de euros) nos primeiros nove meses de 2022, menos 21,4% do que no mesmo período de 2021.

As vendas entre janeiro e setembro foram de 37.855 milhões de dólares, menos 1,4%, de acordo com o relatório do fabricante de medicamentos divulgado esta terça-feira.

No terceiro trimestre de 2022, o resultado líquido foi de 1575 milhões de dólares, um declínio acentuado de 37% em relação ao ano anterior, enquanto as vendas totalizaram 12.543 milhões de dólares, menos 3,7%.

A empresa colocou recentemente à venda a sua sede histórica em Espanha, localizada na Gran Via de Barcelona, devido ao aumento do teletrabalho.