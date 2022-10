Lucros da Navigator mais que duplicam até setembro

Os lucros da Navigator mais do que duplicaram nos primeiros nove meses do ano face ao período homólogo, graças à subida dos preços do papel e da pasta de papel nos mercados internacionais, anunciou a empresa esta terça-feira, 25 de outubro, aos mercados.

Em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Navigator reportou lucros de 270,5 milhões de euros de janeiro até setembro. No período homologo, os lucros foram de 114,2 milhões de euros.

As receitas cresceram 62,8% para os 1,82 mil milhões de euros, face a 1,12 mil milhões de euros no período homólogo. Este volume de negócios beneficiou da subida de preços do papel nos mercados internacionais, com a empresa a detalhar que “95% do volume de vendas em toneladas de UWF [papel de impressão] foi efetuado em mercados externos”.

Apesar da subida de preços ter sido “mais contida” em Portugal, “as vendas no mercado nacional aumentaram em cerca de 8%, em resposta à escassez de papel que se fez sentir no país”.

Os lucros antes de juro, impostos, depreciações e amortizações (EBITDA no acrónimo em inglês) cifraram-se nos 551,9 milhões de euros, mais do que duplicando face aos 246 milhões de euros registados no período homólogo, graças ao “esforço de melhoria de eficiência, e evolução muito favorável dos preços de venda nos mercados internacionais”, segundo a Navigator. A margem de venda aumentou 8,3 pontos percentuais para 30,3%.

O aumento dos custos das matérias-primas e da energia foram compensados por reduções de consumo de gás natural, fibra e eletricidade na produção de pasta, papel, e tissue (papel para higiene), respetivamente. A empresa levou a cabo, também, ajustamentos de preços e uma aposta nos segmentos premium.

Segundo a Navigator, o preço por tonelada da pasta de papel do índice de referência europeu de pasta de fibra curta, o PIX BHKP, estava 45% acima da média de valores dos primeiros nove meses de 2021, nos 1428 euros, o “nível mais elevado de sempre”.