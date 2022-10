Lucro do UBS cai 24% no terceiro trimestre

O banco suíço UBS anunciou esta terça-feira em comunicado que os seus lucros do terceiro trimestre caíram 24%, para 1,73 mil milhões de dólares (cerca de 1,75 mil milhões de euros à taxa de câmbio atual).

Antes de impostos, o resultado do banco também diminuiu a nível homólogo, menos 19%, para 2,32 mil milhões de dólares (2,34 mil milhões de euros). No entanto, o banco ressalva que o trimestre homólogo, o terceiro trimestre de 2021, foi um período particularmente forte.

A receita do banco atingiu de julho a setembro 8,23 mil milhões de dólares (8,35 mil milhões de euros), menos 10% que no ano passado. As despesas também diminuíram, mas a um ritmo menor (menos 6%, para 5,9 mil milhões de dólares, ou 6 mil milhões de euros).

A queda dos mercados financeiros atingiu as receitas de comissões ligadas à gestão de património (caíram 4%, apesar de três vendas de unidades de negócio em Espanha, na Áustria e na Suíça). Por outro lado, o aumento das taxas de juro trouxe mais dinheiro ao banco.

No trimestre em análise o UBS recomprou mil milhões de dólares (1014 milhões de euros) em ações, 4,3 mil milhões (4,36 mil milhões de euros) nos nove meses até setembro e espera recomprar cerca de 5,5 mil milhões (5,58 mil milhões de euros) em ações no total deste ano.