Lucro do HSBC cai 40% no terceiro trimestre

O HSBC lucrou 2,6 mil milhões de dólares (cerca de 2,63 mil milhões de euros ao câmbio atual) no terceiro trimestre, o que representa uma queda de 40% face ao mesmo período do ano passado, anunciou o banco sedeado em Londres esta terça-feira, em comunicado.

Mesmo antes dos impostos o resultado caiu 42%, para 3,1 mil milhões de dólares (3,14 mil milhões de euros). O banco justifica esta queda com “uma imparidade de 2,4 mil milhões de dólares reconhecida após a reclassificação do negócio de banca a retalho em França” e com a “deterioração das perspetivas económicas a prazo a partir de níveis elevados de incerteza, inflação e aumento das taxas de juro” em comparação com um forte trimestre homólogo.

As receitas caíram 3%, para 11,6 mil milhões de dólares (11,77 mil milhões de euros). Já as despesas mantiveram-se iguais em relação ao terceiro trimestre do ano passado, com a sua política de redução de custos a ser compensada pela inflação, investimentos em tecnologia e outros pagamentos.

Para o total do ano o HSBC espera agora receitas maiores associadas à subida dos juros. E em 2023 o banco espera um rendimento líquido de juros de pelo menos 36 mil milhões de dólares (36,5 mil milhões de euros).