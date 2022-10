Lucro da General Motors sobe 37% no terceiro trimestre

O lucro da General Motors cresceu 37% no terceiro trimestre deste ano para os 3,31 mil milhões de dólares (cerca de 3,36 mil milhões de euros ao câmbio atual), anunciou a construtora de automóveis norte-americana esta terça-feira, 25 de outubro, aos mercados.

No trimestre homólogo, o lucro ficou-se pelos 2,42 mil milhões de dólares (2,46 mil milhões de euros).

As receitas subiram 56% para os 41,89 mil milhões de dólares (42,51 mil milhões de euros), face aos 26,78 mil milhões de dólares (27,18 mil milhões de euros) do trimestre homólogo.

Numa carta aos acionistas, a construtora de automóveis mantém o alvo de obter um lucro entre os 9,6 mil milhões de dólares e os 11,2 mil milhões de dólares (9,7 a 11,4 mil milhões de euros) graças à forte procura de carrinhas e SUV apesar do contexto inflacionário e dos desafios relativos às cadeias de abastecimento.

A construtora avançou que as suas marcas concentraram 8% das vendas de veículos elétricos nos Estados Unidos no terceiro trimestre e que já asseguraram, através de uma abordagem “agressiva”, as matérias-primas que lhes permitirão aumentar a produção de carros elétricos para 1 milhão de viaturas por ano na América do Norte em 2025.