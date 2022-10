Lucro da Coca-Cola até setembro sobe para 7,6 mil milhões de euros

A multinacional de bebidas Coca-Cola anunciou esta terça-feira que ganhou 7511 milhões de dólares (7604 milhões de euros ao câmbio atual) nos primeiros nove meses deste ano, 2% mais do que o registado no mesmo período do ano anterior.

As receitas operacionais do grupo com sede em Atlanta entre janeiro e setembro foram de 32.879 milhões de dólares, 13% mais do que há um ano, indicou a empresa em comunicado.

No terceiro trimestre a Coca-Cola teve um resultado líquido de 2825 milhões de dólares (2860 milhões de euros), 14% mais do que tinha alcançado no mesmo período de 2021.

A faturação entre julho e setembro foi de 11.063 milhões de dólares, 16% acima do registado há um ano.

Por áreas geográficas, neste último trimestre, a Coca-Cola teve o seu maior crescimento na América do Norte (21%), seguindo-se a América Latina, onde a faturação subiu 12%. No conjunto Europa, Médio Oriente e África a faturação aumentou 4% e na região Ásia-Pacífico houve uma recuperação de 4%.

A companhia reviu em alta as perspetivas de negócio e calcula que este ano terá um crescimento de ganhos por ação de 6% a 7%, acima do intervalo entre 5% e 6% que tinha anteriormente antecipado.

Os resultados anunciados superaram as expectativas dos investidores e nas operações que antecediam a abertura da bolsa de Nova Iorque, as ações da Coca-Cola subiam mais de 2%.