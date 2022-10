Já há um balcão bancário em realidade virtual em Portugal: é do BPI

O BPI lançou, esta terça-feira, o primeiro balcão bancário em Realidade Virtual (VR) em Portugal, denominado BPI VR, anunciou o banco em comunicado. É o primeiro passo do BPI no metaverso.

“O BPI VR é um balcão imersivo 100% virtual, construído em 3D, com diversas áreas de negócio e segmentos (retalho, private, corporate, Age [área de dedicada aos jovens] e sustentabilidade) e que permite aceder a conteúdos sobre os serviços do banco, utilizando óculos VR da Meta (Facebook)”, explica o banco, na nota.

Com os óculos, além de informação sobre os produtos, os utilizadores vão também poder explorar a loja do BPI e “desfrutar de funcionalidades de entretenimento, incluindo um jogo virtual de mini-golfe”.

O objetivo é que, no futuro, este possa ser um novo canal para realizar operações bancárias, tal como é comum agora com o home banking.

Francisco Barbeira, administrador executivo do BPI, salienta que este “é um primeiro passo neste espaço [metaverso] e começa a ilustrar muito do que o banco e as suas soluções e produtos são hoje”. “Queremos ser pioneiros numa nova forma interagir com os nossos clientes, que são o centro do nosso negócio. No futuro, acreditamos que se possa tornar uma verdadeira plataforma de banca digital”, conclui o gestor.

Para os clientes se familiarizarem com a novidade, o BPI terá disponíveis, em mais de 100 balcões físicos, óculos de VR da Meta para poderem experimentar. Quem já tenha este equipamento pode já aceder a partir de casa, desde que descarregue a aplicação.

O BPI VR foi lançado pelo Centro de Excelência para a Inovação e Novos Negócios do BPI, criado este ano. Este balcão virtual foi desenvolvido em parceria com a empresa Unity Technologies.