Funcionalidades do WhatsApp repostas após mais de duas horas em baixo

A aplicação WhatsApp, plataforma de troca de mensagens que pertence à Meta (dona das redes sociais Facebook e Instagram), ficou em baixo para milhares de utilizadores, segundo as queixas apresentadas na manhã desta terça-feira na página DownDetector. Entretanto, após as 10h, o serviço começou a voltar à normalidade.

O site DownDetector, que acompanha a indisponibilidade dos serviços digitais tendo em conta a informação partilhada pelos próprios utilizadores, dá conta de mais de 3500 queixas em Portugal desde aproximadamente as 7h45 desta terça-feira.

A página tem também um mapa onde é possível verificar que as falhas chegaram a Portugal, sendo a maioria registada nas duas maiores cidades do país, Lisboa e Porto.

No Twitter, o DownDetector indica que os problemas no Whatsapp começaram pelas 7h17 (hora portuguesa).

Os problemas não aconteceram apenas em Portugal. A imprensa relata, particularmente, queixas de utilizadores na Índia, onde, segundo o site, houve mais 20 mil queixas.

Mais perto, em Espanha as queixas também passaram as 20 mil e no Reino Unido as 60 mil.

Entretanto, perto das 10h alguns utilizadores começaram a ter acesso - ainda que intermitente - ao Whatsapp e, de momento (10h20), parece que todas as funcionalidades já foram repostas.

Até ao momento não há nenhum comunicado ou nota oficial da Meta.

Notícia atualizada às 10h20