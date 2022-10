Fosun avança com alienações, mas garante que BCP "não está à venda", e Fidelidade assegura Luz Saúde

O grupo chinês Fosun vai vender ativos avaliados em 11 mil milhões de euros nos próximos doze meses, qualquer coisa como o equivalente a 5% do Produto Interno Bruto português. A Fidelidade é um elemento central para manter, garantiu o grupo num encontro com analistas, o que deixou a porta aberta à especulação em relação aos outros ativos, e levando a agência Bloomberg a noticiar que há ativos em Portugal que podem ser repensados. Contudo, em declarações ao Expresso, o grupo garante que tal plano pouco afetará Portugal: a Fosun nega interesse em sair do BCP, que também alinha na mesma ideia; e a Fidelidade recusa a ideia de vender a maioria da Luz Saúde.

