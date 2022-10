Lucros da NOS aumentaram 54,9% de janeiro a setembro

Os lucros da NOS aumentaram 59,4% de janeiro a setembro face ao período homólogo, anunciou esta segunda-feira, 24 de outubro, a operadora de telecomunicações, principalmente graças às mais-valias da venda de torres de rede móvel à empresa espanhola Cellnex. Sem este encaixe adicional, os lucros da NOS subiram 7%.

De acordo com o comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), os lucros da NOS subiram para os 191,3 milhões de euros de janeiro a setembro deste ano, face a 120 milhões de euros no período homólogo.

Este valor conta com as mais-valias da venda à Cellnex de até 350 torres, num acordo celebrado no segundo trimestre, depois de ter alienado, em 2020, à mesma empresa, 2 mil torres. Segundo a telecom portuguesa, a primeira tranche deste acordo adicional cifrou-se nos 118,3 milhões de euros e foi recebida no terceiro trimestre.

Excluindo este encaixe extraordinário, a NOS lucrou 128,4 milhões de euros, o que resulta num crescimento face aos 120 milhões de euros faturados no período homólogo.

As receitas de exploração subiram 7,5%, de 1,05 mil milhões de euros no período homólogo para 1,12 mil milhões de euros nos primeiros nove meses de 2022.

As receitas de telecomunicações cresceram 5,8% para os 1,1 mil milhões de euros (1,03 mil milhões de euros no período homólogo), ao passo que as do segmento de audiovisual e de exibição cinematográfica subiram 48,3% para os 62,5 milhões de euros (42,2 milhões de euros no período homólogo). A NOS vendeu 4,37 milhões de bilhetes de cinema de janeiro a setembro, um aumento homólogo de 140,2%.

Os lucros antes de juros, impostos, amortizações e depreciações (EBITDA no acrónimo em inglês) subiram 4,7% para os 500,1 milhões de euros, face aos 477,7 milhões de euros registados de janeiro a setembro de 2021.

O número de revenue generating units (RGU), um indicador que traduz o número de assinantes individuais dos serviços da NOS, aumentou 5,1%, ou mais 519 mil, para os 10,67 milhões no final de setembro, face a 10,15 milhões no período homólogo.

O número de casas com serviço de fibra cresceu 2,9% para os 5,2 milhões no final de setembro, face a 5,1 milhões no ano passado.