Galp lucrou 608 milhões de euros até setembro

A Galp Energia obteve um lucro de 608 milhões de euros nos primeiros nove meses deste ano, o que representa um crescimento de 86% em comparação com o resultado líquido ajustado do mesmo período do ano passado, informou a empresa em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

No terceiro trimestre o resultado ajustado (que expurga as contas de efeitos não recorrentes e de inventário) cifrou-se em 187 milhões de euros, com um crescimento homólogo de 16%, mas um recuo face aos 265 milhões de ganhos no segundo trimestre.

O resultado contabilístico do grupo ascendeu a 1122 milhões de euros até setembro, enquanto no ano passado o resultado líquido nessa base tinha sido negativo em 102 milhões de euros.

O EBITDA (resultado antes de juros, impostos, depreciações e amortizações) da Galp nos primeiros nove meses do ano disparou 73%, para 2,9 mil milhões de euros, tendo o EBITDA do terceiro trimestre subido 29% em termos homólogos, para 784 milhões.

No seu comunicado à CMVM a empresa nota que o resultado do terceiro trimestre “reflete um forte desempenho operacional”.

Com uma produção petrolífera em linha com o ano passado, mas a subir 7% face ao segundo trimestre, a Galp ainda registou um impacto negativo de 138 milhões de euros de um acordo realizado no Brasil (relativo aos campos petrolíferos Berbigão e Sururu), mas mesmo assim o EBITDA do negócio upstream (exploração e produção de petróleo) subiu 17% no terceiro trimestre, para 612 milhões de euros, e cresceu 61% nos nove meses, para 2,29 mil milhões.

No terceiro trimestre a área comercial registou um EBITDA mais modesto, de 103 milhões de euros, com um crescimento homólogo de 18%, tendo o resultado dos nove meses subido 12%, para 256 milhões de euros.

A área industrial teve no terceiro trimestre um EBITDA de 48 milhões de euros, que triplicou o resultado obtido há um ano, mas ficou longe dos 283 milhões de euros de EBITDA do segundo trimestre (período marcado por margens de refinação historicamente altas em toda a indústria). Nos primeiros nove meses do ano o EBITDA da área industrial da Galp ascendeu a 333 milhões de euros, contra 60 milhões no ano passado.

Renováveis começam a gerar ganhos

O negócio das renováveis da Galp já deu um EBITDA positivo de 38 milhões de euros no terceiro trimestre, depois de ter gerado perdas de 4 milhões de euros no segundo trimestre e de 6 milhões de euros no terceiro trimestre de 2021.

Isto permitiu à Galp somar na área das renováveis até setembro um EBITDA positivo de 34 milhões de euros, que compara com EBITDA negativo de 14 milhões em igual período de 2021.

Em termos de projeções de resultados para o conjunto do ano 2022, a Galp projeta um EBITDA global (em base ajustada) de cerca de 3,8 mil milhões de euros, dos quais 3 mil milhões virão do upstream, perto de 500 milhões da área industrial, 300 milhões da área comercial e 60 milhões de euros das renováveis.

O investimento líquido do grupo no final do ano deverá rondar 1,1 a 1,2 mil milhões de euros. E a dívida líquida da Galp em dezembro deverá permanecer num nível inferior ao do EBITDA.

Notícia atualizada às 7h16 com mais informação.