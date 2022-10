Descodificador: entre o triunfo e o embaraço, o que significa o acordo das interligações de energia?

O acordo anunciado na última quinta-feira pelos governos de Portugal, Espanha e França foi um marco no diálogo europeu em matéria de energia, vencendo uma resistência francesa que se arrastava há anos, e voltando a alimentar a esperança de a Península Ibérica deixar de ser uma ilha energética. O PSD reagiu com críticas contundentes, o PS insistiu nos méritos do acordo e o Presidente da República também comentou o assunto. Deixamos-lhe 10 perguntas e respostas para enquadrar o tema.

