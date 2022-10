Só o PS aprova as novas regras para a banca... e à direita avisa-se que podem vir aí “cogumelos venenosos”

A discussão de quase mil páginas foi feita em pouco tempo, sem grande debate, e, no final, a voz maioritária socialista foi suficiente. Só o PS aprovou as novas regras para a banca portuguesa que tinham sido propostas pelo Governo e que permitem a Portugal fechar um processo em que se arriscava a pagar uma multa pelo tempo que as equipas das Finanças (de Mário Centeno a João Leão e agora Fernando Medina) demoraram na transposição da legislação europeia.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler