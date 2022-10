Vendas dos supermercados Dia até setembro cresceram 12,6%

As vendas comparáveis do grupo de supermercados Dia cresceram 9,9% entre julho e setembro, segundo anunciado esta quinta-feira, em comunicado. Assim, as vendas líquidas no conjunto dos primeiros nove meses do ano atingiram os 5500 milhões de euros, mais 12,6% que no mesmo período de 2021.

De acordo com a nota, o crescimento deve-se à nova estratégia da marca. “Desde o início do processo de transformação, já foram remodeladas 1452 lojas em Espanha, além de 44 aberturas, representando 78% das lojas de proximidade, das quais 69% são geridas por franqueados. Por outro lado, a Argentina já renovou 375 lojas e realizou 85 aberturas, o que representa 48% do seu parque de lojas sob o novo modelo e 73% da sua rede é gerida por franqueados”, indica a retalhista.

Por região, as vendas comparáveis (like-for-like) tiveram uma “forte melhoria em Espanha e na Argentina (5,9% e 3,7%, respetivamente, destacando os 12,8% de Espanha no terceiro trimestre do ano), consolidando a sua mudança de etapa”, mas também um bom desempenho no Brasil (7,1%). Portugal teve a pior prestação (aumento de 2,3%).

No que se refere às vendas líquidas entre janeiro e setembro, em Espanha estas cresceram 4,1%, apesar de a rede de lojas ter sido reduzida em 3,3%. Já em Portugal as vendas líquidas caíram 1,1%, sendo que a rede de lojas diminuiu 6,2%.

Na Argentina as vendas líquidas “mantiveram um desempenho excecional (entre janeiro e setembro, o efeito do aumento das vendas devido à inflação é de 20,7%) com um aumento do parque de lojas de 5,9%”. No Brasil as vendas líquidas cresceram 11,7%, “apesar da redução do número de lojas em 18% e beneficiou da reavaliação do real brasileiro em 17,2% face ao mesmo período de 2021”.

Espanha tem 1496 lojas a operar sob o novo modelo, Argentina tem 460 e Portugal tem 112, “todos eles apresentando retornos positivos e sustentáveis num contexto desafiante”.

Perante estes resultados, Martín Tolcachir, presidente executivo do grupo, afirmou, citado na nota, que ficou confirmado o “ponto de viragem” iniciado em agosto, “abrindo uma nova fase de aceleração em direção ao crescimento”.