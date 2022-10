Tudo para um só credor: Fundo de Resolução esgota liquidação do BES ‘mau’

O Fundo de Resolução (FdR) tem legitimidade para reclamar junto da liquidação do Banco Espírito Santo (BES ‘mau’) as verbas milionárias que têm sido injetadas no Novo Banco nos últimos anos. A decisão foi validada pelo Tribunal do Comércio de Lisboa, ainda que a comissão liquidatária tenha já impugnado a sentença para o Tribunal da Relação de Lisboa.

