Portugal foi o país da UE em que o preço dos vegetais mais subiu no espaço de um ano

O cabaz alimentar dos portugueses é composto por diversos produtos, como leite, massa, arroz ou manteiga. Do cabaz alimentar, foram as “massas e cuscuz” que registaram o maior aumento homólogo dos preços em setembro (38,18%), mas em comparação com os restantes países da União Europeia (UE) Portugal destacou-se num item: os preços dos vegetais no nosso país subiram 28,87% em setembro, face ao mesmo mês do ano passado. Foi a maior subida da UE neste tipo de produto.

