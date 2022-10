Estado já testou semana de quatro dias, mas não sabe quantos funcionários públicos aderiram

Trabalhar menos um dia por semana já foi uma opção ao dispor dos funcionários públicos em Portugal. Em 1999, para renovar a estrutura etária dos trabalhadores da Administração Pública e promover o emprego público, António Guterres criou um mecanismo que possibilitava aos trabalhadores do Estado com carreira definitiva trabalhar menos um dia por semana, com uma redução de 20% na remuneração. A medida vigorou durante 15 anos e foi um dos primeiros projetos-piloto conduzidos entre trabalhadores do Estado, na Europa, mas o seu impacto não é conhecido. O Governo não sabe quantos profissionais preferiram ganhar menos para ter mais um dia de folga nem avaliou o impacto da medida na sua produtividade.

