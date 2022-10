Crise energética: Costa "muito satisfeito" após encontro com Sanchéz e Macron

O primeiro-ministro, António Costa, ficou “muito satisfeito” com o resultado da reunião, em Bruxelas, com o seu homólogo espanhol, Pedro Sanchéz, e o Presidente francês, Emmanuel Macron, sobre a crise energética.

“Estou muito satisfeito”, disse Costa aos jornalistas, à saída do encontro, remetendo mais declarações para quando entrar para a reunião do Conselho Europeu, que arranca às 15h00 e termina na sexta-feira.

O encontro dos responsáveis português, espanhol e francês teve como tema as ligações da Península Ibérica com França para o transporte de energia.

Lisboa e Madrid têm persistido no avanço do projeto de um novo gasoduto nos Pirenéus, conhecido como MidCat, para transporte de gás e, no futuro, de hidrogénio, ajudando a reduzir a dependência do fornecimento russo.

Mácron tem-se oposto ao MidCat, alegando questões ambientais e de rentabilidade, sustentando ainda que o gasoduto não estará pronto a curto prazo, sendo necessária uma resposta imediata ao corte de fornecimento da Rússia.

O tema da crise energética é também o que domina a cimeira, com os líderes europeus a estudarem medidas para combater os elevados preços e assegurar a segurança do abastecimento.

Em resposta à invasão russa da Ucrânia, iniciada em 24 de fevereiro, a UE adotou já oito pacotes de sanções à Rússia, incluindo cortes nas importações de gás e petróleo.