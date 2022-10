Greenvolt avança com a construção de cinco novas centrais solares em Portugal

A Greenvolt iniciou a construção de cinco novas centrais solares em Portugal, com uma capacidade conjunta de 70 megawatts (MW), a somar a um projeto de 10 MW que a empresa já tem em operação em Cantanhede.

Os novos parques fotovoltaicos estão no centro e sul do país, de acordo com um comunicado divulgado esta quarta-feira pela empresa presidida por João Manso Neto.

“Num momento em que é importante diversificar as fontes de energia, mas também procurar fontes sustentáveis, a Greenvolt decidiu acelerar os projetos que tem em desenvolvimento em Portugal”, nota a empresa no seu comunicado.

A Greenvolt diz ainda que o parque de Cantanhede, bem como os outros cinco que estão agora a ser construídos, fazem parte de um conjunto de projetos solares fotovoltaicos que totalizam 243 MW de capacidade, dos quais cerca de 160 MW se encontram em avançado estado de desenvolvimento. A Greenvolt detém 50% destes projetos, numa parceria com a empresa Infraventus.

Além da energia solar, a empresa portuguesa de energias renováveis está a apostar na energia eólica, com vários projetos que se vão juntar ao portefólio de centrais de biomassa exploradas pela Greenvolt e que, na sua maior parte, transitaram dos ativos da Altri, cujos principais acionistas estão também entre os maiores acionistas da Greenvolt.