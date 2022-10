Só famílias mais pobres escaparam à perda de rendimentos no primeiro semestre

O rendimento disponível real das famílias em Portugal recuou 1% no primeiro semestre deste ano, em termos homólogos, com os aumentos nominais a ficarem aquém da inflação. Mas, por trás deste número, estão variações diferenciadas consoante o nível de riqueza e rendimento dos agregados familiares. As famílias com menor riqueza e rendimento, que beneficiaram mais do aumento do emprego, redução do desemprego e aumento do salário mínimo, registaram maiores incrementos nominais e a variação real foi positiva, conclui uma análise do Banco de Portugal (BdP), incluída no Boletim Económico de outubro, e publicada esta terça-feira.

