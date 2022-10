Sistema de navegação aérea instalado com normalidade no aeroporto, e sem voos noturnos extra

Começou a ser instalado esta terça-feira o novo sistema do controlo de tráfego aéreo nos aeroportos portugueses, um processo que decorreu com normalidade, e dentro do esperado, registando-se apenas atrasos de voos, garante fonte oficial da NAV.

Não obstante estarem autorizados por decreto de lei voos extraordinários em período noturno - que podiam chegar até ao 168 na primeira semana, o dobro do valor habitual -, na madrugada de segunda para terça não foi necessário recorrer a este mecanismo.

Esta terça-feira houve uma redução temporária da capacidade nos aeroportos que chegou aos 50% no Humberto Delgado, e que amanhã irá reduzir-se para 35%, se tudo correr como o previsto, avança a NAV.



Serão precisas seis semanas para instalar o novo sistema de gestão de tráfego aéreo, que se chama TOPSKY, entrará em operação faseadamente até 30 de novembro de 2022.

O TOPSKY esteve a ser preparado durante dois anos pela NAV Portugal e substituirá o LISATM, que estava em utilização desde 2001.

O objetivo é aumentar a fluidez do tráfego e permitir deteção precoce de incidentes, aumentando a segurança e reduzindo os atrasos. A capacidade instalada dos aeroportos mantém-se, no entanto, inalterada.

Foi criado, recorde-se, um regime especial que permitirá fazer voos noturno extraordinários no Aeroporto Humberto Delgado entre as 00h00 e as 2h00 e entre as 5h00 e as 6h00, que se juntam aos já habituais 91. Até agora ainda não foi preciso recorrer a ele.