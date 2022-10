Despedimentos da Adidas na Maia não travam mais encomendas em Portugal

A indicação não ajuda a compreender o despedimento de 300 trabalhadores da empresa no Global Business Services Porto – GBS Porto, no Parque de Ciência e Tecnologia da Maia, no distrito do Porto, mas na verdade este centro nasceu em 2009, já depois da deslocalização das encomendas da Adidas para a Ásia, o que mostra que serviços e indústria seguem ciclos e circuitos autónomos, por vezes até contrários.