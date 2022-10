Preços do gás podem vir a ter tecto abaixo de preço de mercado

Os países da União Europeia (UE) irão debater formas de limitar os preços do gás natural esta semana e as duas possibilidades mais fortes são replicar o sistema ibérico de limitação de preços, com impacto na geração de eletricidade, ou criar intervalos de preço abaixo do valor de mercado, segundo a Reuters.

Apesar da oposição da Alemanha, que teme que um tecto aos preços do gás dificulte, ou impeça até, o acesso dos países da Europa aos mercados do gás internacionais, ou que provoque um aumento do consumo, a maioria dos países querem que a Comissão Europeia proponha medidas concretas na terça-feira para este problema antes da cimeira de líderes europeus a decorrer a 20 e 21 de outubro, segundo a agência.

Enquanto não é criado um mecanismo de formação de preços para o gás a nível europeu, as duas possibilidades mais fortes são a criação de um “corredor de preços dinâmico temporário”, um intervalo abaixo do valor de mercado dentro do qual oscilariam os preços do gás. Esta é uma possibilidade defendida pela Bélgica, Grécia, Itália e Polónia, segundo a Reuters.

Outra possibilidade implica replicar a nível europeu o chamado mecanismo ibérico, que limitou os preços do gás, com impacto nos preços da eletricidade.