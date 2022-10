Aeroportos: novo sistema de navegação reduz capacidade e aumenta voos noturnos durante seis semanas

Portugal vai ter um novo sistema de gestão do tráfego aéreo, que irá substituir o atual, instalado em 2001. Arranca esta terça-feira, 18 de outubro, e no primeiro dia é esperada uma redução significativa da operação no Aeroporto Humberto Delgado, situação que irá melhorar ao longo das seis semanas, o tempo que a NAV, responsável pela gestão do espaço aéreo, espera que demore a instalação total.

