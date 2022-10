Galp obrigada a fornecer ao Governo detalhes sobre contratos de gás da Nigéria

A Galp, enquanto comercializador do sistema nacional de gás natural titular dos contratos de longo prazo no regime take or pay, vai ter de prestar periodicamente informação detalhada à Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG) sobre a execução dos contratos de importação de gás da Nigéria. As obrigações constam do Decreto-Lei 70/2022, publicado na passada sexta-feira, dias antes de Portugal voltar a receber, em Sines, mais uma carga de gás natural liquefeito (GNL) oriunda da Nigéria.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler