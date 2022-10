Fernando Santos e Federação no radar da Segurança Social

O polémico contrato da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) com a Femacosa, a empresa de Fernando Santos, está a ser analisado pela Segurança Social. Se os serviços chegarem à conclusão de que os cofres da Segurança Social também saíram lesados nos últimos anos, haverá mais notas de cobrança a caminho, a somar às do Fisco.

Na disputa judicial que venceu a Fernando Santos, referente aos exercícios de 2016 e 2017, a Autoridade Tributária (AT) centrou-se sobretudo nas questões fiscais. Contudo, já avisava que, além de menos IRS, o esquema de pagamento proposto em 2014 por Fernando Gomes ao selecionador nacional também permitira a ambas as partes diminuir os custos com contribuições sociais. O Fisco aproveitou o balanço do acórdão do tribunal arbitral para acelerar as inspeções tanto a Fernando Santos como aos seus adjuntos, e agora a Segurança Social faz o mesmo. “A Segurança Social está a analisar o processo”, garantiu fonte oficial ao Expresso, acrescentando que a instituição “não deixará de adotar as diligências necessárias para garantir o cumprimento de qualquer obrigação que seja apurada”.