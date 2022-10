CUF Trindade abre esta sexta-feira no Porto, com investimento de 11 milhões de euros

O Hospital CUF Trindade é inaugurado no Porto esta sexta-feira, representando um investimento de 11 milhões de euros e a criação de 120 postos de trabalho, disse à Lusa fonte da unidade de saúde.

Resultado de uma parceria com a Ordem da Trindade, instituição de solidariedade social com quase três séculos de história, a nova unidade de saúde da CUF "vem reforçar a oferta de cuidados no centro da cidade do Porto", refere o comunicado.

O novo hospital está instalado num edifício propriedade da Ordem da Trindade e tem uma área de mais de quatro mil metros quadrados, divididos por três pisos de atividade assistencial, incluindo 30 especialidades médicas e cirúrgicas, contando ainda com 16 camas de internamento, três salas de bloco operatório e mais de 30 gabinetes de consultas, exames ou tratamento, prossegue a nota de imprensa.

A abertura decorrerá de forma faseada com a disponibilização imediata dos serviços de Consulta Externa e Imagiologia e, numa segunda fase, em novembro, com o Internamento, Bloco Operatório e Exames Especiais. O Atendimento Médico não Programado e o Hospital de Dia Médico e Oncológico entrarão em funcionamento no primeiro semestre de 2023, informa o hospital.

A nova unidade hospitalar está instalada num edifício histórico, propriedade da Ordem da Trindade, que investiu cerca de 12 milhões de euros na sua reabilitação e que contou com o financiamento do IFRRU2020 - Instrumento Financeiro para a Reabilitação e Revitalização Urbanas, assinala a nota de imprensa.