Portugal tem a 4.ª maior redução de dívida do mundo

Fernando Medina abriu a sua apresentação do Orçamento do Estado pela dívida pública. Quer afastar Portugal do clube dos países mais endividados da zona euro — Grécia e Itália —e colar-se ao grupo onde estão Espanha, França e Bélgica. E a preocupação encontra paralelo nos números. A dívida portuguesa estava com uma tendência de descida desde do pico de 132,9% do PIB em 2014 e voltou a disparar com a pandemia. Em 2020, atingiu 135,2%. O Governo pretende chegar a 110,8% no final do próximo ano. É uma redução de 24 pontos percentuais em dois anos, nas contas do Fundo Monetário Internacional (FMI), que faz de Portugal o quarto país do mundo com maior redução de dívida pública em percentagem do PIB depois de Grécia, Porto Rico e Chipre (ver gráfico). O FMI tem uma estimativa para dívida portuguesa em 2023 de 111,2% do PIB, que é ligeiramente superior à do Governo. Se usarmos a meta de Medina, a descida será de 24,4 pontos.

