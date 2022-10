Ikea Portugal fatura mais 15% do que antes da pandemia e cresce acima da média do grupo sueco

As vendas da Ikea Portugal atingiram os 552 milhões de euros no ano fiscal de 2022 (de 1 de setembro de 2021 a 31 de agosto de 2022), mais 19,5% do que no ano anterior e 15% acima dos valores registados no ano fiscal de 2019, ano antes da pandemia de covid-19, anunciou esta quinta-feira a empresa em comunicado.

Apesar de 2022 já não ter registado restrições à circulação e ida às lojas, a marca sueca viu a quota de vendas digitais fixar-se em 19%, quando em 2019 estava nos 4%.

Segundo o comunicado, as vendas da Ikea Portugal crescem acima das do grupo Ingka a nível internacional. As vendas do grupo cresceram 5,6%, para 39,5 mil milhões de euros.

O resultado português abre “a possibilidade a maiores investimentos no desenvolvimento do negócio e nas pessoas, tornando a Ikea numa empresa cada vez mais omnicanal e oferecendo melhores condições e benefícios para os colaboradores”, lê-se na nota. Ou seja, parte do lucro será reinvestido.

Os investimentos que a Ikea quer realizar em Portugal rondam os 65 milhões de euros e destinam-se a ampliar e renovar as lojas de Alfragide e Loures, bem como a abrir novos “estúdios de planificação” (existem seis em todo o país).

O dinheiro servirá ainda para “investir no aumento de emprego” e para “criar melhores condições de trabalho, nomeadamente com aumentos salariais, aumento de horas contratadas, bónus e prémios”.