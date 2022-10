Fernando Medina: solução para baixar custos do crédito à habitação vai ser conhecida "nas próximas semanas"

Fernando Medina falou com o Expresso, numa entrevista a publicar na edição desta sexta-feira, dois dias depois de apresentar o Orçamento do Estado para 2023. Redução da dívida, riscos do cenário macroeconómico, estratégia para as empresas e corrrida à sucessão de António Costa foram alguns dos temas falados.

Sobre a subida dos juros e o seu impacto nas prestações, promete para breve uma solução. “Estamos a trabalhar na aprovação de um regime legal que estabeleça os canais e os instrumentos da negociação entre particulares e sistema financeiro para que essa negociação seja, por um lado, efetiva na redução dos custos com que as famílias estão confrontadas.”

O diploma deverá ser conhecido “nas próximas semanas” e está a ser elaborado em articulação com o Banco de Portugal. O objetivo é evitar que eventuais renegociações de créditos tenham implicações para o devedor e para o banco. Sobre o regresso das deduções de juros no IRS, é taxativo: “É uma solução que não equacionamos.”