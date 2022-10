Corte do défice para metade garante a Medina lugar no pódio das ‘contas certas’ já em 2023

O ministro das Finanças, Fernando Medina, prevê chegar ao final de 2023 com um défice orçamental de 2207 milhões de euros (-0,9% do PIB) entre receitas e despesas públicas. A “trajetória de contas certas” prevista no Orçamento do Estado (OE) para 2023 implica cortar para metade o défice orçamental de 4430 milhões de euros (1,9% do PIB) alcançado em 2022. Tal garante a Fernando Medina o acesso ao pódio das ‘contas certas’ já no próximo ano, com o terceiro melhor saldo orçamental de sempre em Portugal.



Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler